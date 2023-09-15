محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح المزايدات العلنية الآتية :

جلسة يوم الأحد 2023/9/17

عملية حق استغلال شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حى العجمى - مزايدة علنية عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه.

جلسة يوم الإثنين 2023/9/18

عملية توريد وتركيب قطع غيار وعمل الصيانة والإصلاحات اللازمة للسيارات والماكينات الموجودة بإدارة الحمية المدنية - مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 40 ألف جنيه.

جلسة يوم الأحد 2023/9/24

عملية شراء الاحتياجات السنوية لورشة المضخات بمركز التدريب لزوم صيانة أجهزة الإطفاء الواردة من القطاع العام والخاص بورشة المضخات وشراء أصناف لصيانة أجهزة الإطفاء الخاصة بإدارة الحماية المدنية - مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 48620 جنيه.

قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه لكل عملية على حدة.

و يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات ، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية من العمليات المذكورة -(تليفون وفاكس/ 034234140) .

و يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية.

و يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 10 % من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

- بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5 % من قيمة العملية.

و يمكن الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

و آخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات فى المواعيد المحددة أعلاه.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.



