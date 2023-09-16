"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ21.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 21.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 58.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4.1%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.045 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.8%، وفي المركز الخامس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 991 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.6%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 914.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.4%، شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 812.3 مليون جنيه بنسبة 2.2%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 777.3 مليون جنيه بنسبة 2.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 757.3 مليون جنيه، 685.3 مليون جنيه، بنسبة 2%، 1.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19540.33 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر سبتمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5649.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 23530.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.16% ليغلق عند مستوى 5704.78 نقطة.