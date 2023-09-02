"إي إف جي هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداول بـ3.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.9%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.147 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.139 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.078 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.2%، شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.076 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 965 مليون جنيه بنسبة 4.7%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطول لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 945.1 مليون جنيه، 891.8 مليون جنيه، بنسبة 4.6%، 4.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-آخر أسبوع في شهر أغسطس- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.