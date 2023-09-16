نقيب المعلمين: صرفنا 4.5 مليار جنيه معاشات خلال 10 سنوات

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى نقيب بالمعلمين ، إن النقابة تمكنت من صرف معاشات دفعة يوليو 2023 للأسر منتصف أغسطس الجارى وذلك عقب تمكنها من توفير الموارد المالية المقدرة بقيمة 38 مليون جنيه، مشيرا إلى أن دفعة معاشات يوليو 2023 للأعضاء والأسر بلغت حوالى 150 مليون جنيه، لافتا إلى أن النقابة صرفت منذ تولى المجلس الحالى مسئولية النقابة فى منتصف عام 2014 وحتى الآن، أي خلال 10 سنوات معاشات بقيمة 4 مليارات و500 مليون جنيه.

وأوضح الزناتى، في تصريحات خاصة لليوم السابع: أن النقابة حريصة على الانتظام فى سداد المعاشات للأعضاء والأسر رغم محدودية الموارد واستمرار زيادة الأعداد المستحقة حتى بلغت إجمالي المعاشات المطلوب صرفها كل 3 أشهر 100 مليون جنيه.

وكان قد قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن دفعة معاشات شهر يوليو الماضى شهدت زيادة بقيمتها الإجمالية وصلت إلى 4 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك فى قيمة معاشات الأعضاء فقط، حتى بلغت قيمة إجمالي الدفعة نحو 100 مليون جنيه، مشيرا إلى أن استمرار زيادة أعداد المستحقين للمعاشات دون إقرار تعديلات قانون النقابة يمثل تحديا كبيرا أمام مجلس النقابة لتوفير المعاشات كل 3 أشهر للأعضاء والورثة.

وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة دفعة المعاشات كانت تقدر بـ 86 مليون جنيه عام 2014، أى أنها اقتربت من الضعف.