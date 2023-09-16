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نصائح الإدارة العامة للمرور لتفادى النوم أثناء القيادة أبرزها فتح النوافذ

السبت، 16 سبتمبر 2023 02:00 ص
نصائح الإدارة العامة للمرور لتفادى النوم أثناء القيادة أبرزها فتح النوافذ المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من نوم السائق أثناء القيادة أعلى الطرق الرابطة بين المحافظات، وتناشد إدارة المرور بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة، تنصح "المرور" باتباع التالى:
 
- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.
 
- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.
 
- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.
 
- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.
 
- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.
 
- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.
 
- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.
 
 
 
 

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