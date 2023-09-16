مواطن أقصرى: إنجازات الرئيس السيسى تتحدث وندعمه لفترة رئاسية جديدة "فيديو"

الأقصر – أحمد مرعى

قال حمدى قاسم أحمد إبن قرية البغدادى بمحافظة الأقصر، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالواقع الذي يشاهده الجميع من إنجازات فى الطرق والكبارى ومجال الصحة، بجانب المشروع القومى لحياة كريمة الذي ساهم في دخول مشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحى والغاز الطبيعى لأول مرة فى بلادهم.





وأضاف حمدى قاسم لـ"اليوم السابع"، أن الجميع يشاهد الطفرة التي تحدث على أرض مصر فى عهد الرئيس السيسي، والجميع يدعمه لفترة رئاسية مقبلة بعد سلسلة النجاحات والإنجازات في مجال التعليم ببناء مدارس متنوعة في القرى والتطوير الشامل بجميع المدارس ودعم أبناؤهم بتحديث كافة المناهج، بجانب المشروع القومى لتبطين الترع وحماية الزراعات ومنع إهدار المياه حيث ازدادت في عهد الرئيس الرقعة الزراعية بصورة مميزة وأدخلت محاصيل جديدة، بجانب مشروع توشكى القومي الذي تظهر نتائجه للجميع.

وأوضح ابن محافظة الأقصر، أن أهالى القرى كانوا يعانون فى القطاع الصحى والرياضى، ولكن فى عهد الرئيس شاهدوا بأعينهم ودخلوا فى تجارب منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لتكون جاهزة لخدمة أهل القرى وتحويل الحالات التى تحتاج للمستشفيات فى المدن، مشيداً بتلك المنظومة والرعاية الصحية فى الأقصر بسلسلة النجاحات مؤخراً، كما تم دعم أبنائهم بتطوير كافة مراكز الشباب حول المحافظة وإدخال لعبات جديدة ومشروعات قومية لرعاية المواهب الرياضية لدعم أبنائهم رياضياً، مؤكداً على دعم أبناء الأقصر للرئيس لفترة رئاسية مقبلة.