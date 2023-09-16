"معمل مخدرات".. النيابة تواجه ديلر الجيزة بكاميرات المراقبة

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، واستعجال تحريات المباحث، فى واقعة ضبط عاطل حول مسكنه لمخزن مخدرات في الجيزة.

المتهم اعترف أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يخفيها بشقته، تمهيدا للتواصل مع زبائنه من المتعاطين، وتحديد أماكن لقاءهم، وأشار إلى استخدامه دراجة نارية في التنقل بين عملائه، لتوصيل المخدر المطلوب لهم.

وذكر المتهم أنه كان يستعد لترويج كمية من الأقراص المخدرة بين عملائه، إلا أنه فوجىء برجال المباحث يلقون القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأكدت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في مناطق متنوعة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث صحة المعلومات، وتم تتبع تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة متعددة الأنواع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.