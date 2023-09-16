اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 04:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام2023

مصر الأولى عربيا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حتى آخر سبتمبر 2022

السبت، 16 سبتمبر 2023 04:44 م
مصر الأولى عربيا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حتى آخر سبتمبر 2022 الاحصاء ارشيف
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2023، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وهي معاهدة دولية تهدف الي حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج بعض المواد المسئولة عن تأكل طبقة الأوزون، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ". 
 
ومن أهم المؤشرات جاءت  مصر في المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حيث بلغت تلك المشروعات (23) مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022.
                                                                                                                                                           وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر  من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مـن 10.2 ألــف جيـجـاوات /ســـاعـة، عام(2020/2021) إلـى 10.4ألف جيجاوات/ساعة،  عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة  قدرها 2%. 
 
وحققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.

جهاز الإحصاء

الهيدروجين

اخبار الإقتصاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة