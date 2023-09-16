اليوم السابع
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السبت، 16 سبتمبر 2023 09:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 3 وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب حافلة فى الهند

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:06 م
مصرع 3 وإصابة 8 آخرين جراء انقلاب حافلة فى الهند انقلاب حافلة
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الهندية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب ثمانية آخرون إثر انقلاب الحافلة التى كانوا على متنها اليوم السبت فى مقاطعة "أوجاين" بولاية "ماديا براديش".


ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن الشرطة: إن الحادث وقع بالقرب من إحدى القرى التى تبعد نحو 80 كيلومترا عن مقاطعة "أوجاين"، عندما انقلبت الحافلة المتجهة من مدينة "إندور" إلى مدينة "جودبور" عند منعطف بسبب الأمطار الغزيرة.


وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج.


انقلاب حافلة

الهند

حادث



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