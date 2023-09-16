مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 14 أخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين نقلوا جميعهم إلى المستشفى.