مشاهد من زيارة الرئيس السيسى لقرية سدس الأمراء ببنى سويف (إنفوجراف)

زار الرئيس السيسى قرية "سدس الأمراء" بمحافظة بنى سويف لافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحرص الحشود من أهالى محافظة بنى سويف، على الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زياتة لقرية "سدس الأمراء"، فيما أجري الرئيس حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

وأدار الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا مع الآلاف المحتشدة فى استقباله من أبناء محافظة بنى يسوف ومتطوعي حياة كريمة.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهالى محافظة بنى سويف الذين احتشدوا لاستقباله في زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، قائلا: خلوا بالكم إن حياة كريمة بكم أنتم وأنا أشكركم جميعا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى أهالى محافظة بنى سويف، قائلا: "كل مرة أقابل الشباب والشابات المتطوعين وأشوف الحاجات الجميلة اللى بيعملوها.. أقول ما حدش أبدا رغم الظروف الصعبة اللى إحنا فيها هيوقفنا أبدا عن الطريق اللى إحنا ماشيين فيه.. ونغير حياة أهالينا".

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف.

وشهدت محافظة بنى سويف خلال السنوات العشر الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات والنواحى، حولت المحافظة من طاردة للسكان إلى أحد أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار على مستوى محافظات شمال الصعيد.

كما شهدت محافظة بنى سويف فى عهد الجمهورية الجديدة العديد من المشروعات القومية والكبرى التى تم تنفيذها داخل المحافظة، حيث ضخت الدولة المصرية أكثر من 144 مليار جنيه استثمارات تمثلت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والكبرى فى عهد الرئيس السيسى.

وشهد مركزا ببا وناصر تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تم تنفيذها داخل 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، حيث بلغت المشروعات المنفذة بالمركزين نحو 1616 مشروعا بتكلفة 12 مليار جنيه فى عدد من القطاعات المهمة وعلى رأسها: «صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية".



