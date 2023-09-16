اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 08:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى قنا العام يجري عمليتي قسطرة مخية.. ويقضي على قوائم الانتظار

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:07 م
مستشفى قنا العام يجري عمليتي قسطرة مخية.. ويقضي على قوائم الانتظار الفريق الطبي
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن مستشفي قنا العام، عن نجاح وحدة القسطرة المخية في إجراء عمليتي قسطرة مخيه لمرضى يعانون من جلطة ونزيف بالمخ، تحت إشراف الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.
 
وقال الديب، إن المستشفي أنهى حالات قوائم الانتظار بوحدة القسطرة المخية، كما أن نجاح القسطرة المخية لعمليات صعبة يؤكد على كفاءة الكوادر الطبية التي تهدف إلي تقديم كل الخدمات المتاحة للمواطن القنائي.
 
وتكون الفريق الطبى ممن الدكتور إسلام المالكي، استشارى القسطرة المخية، ومصطفى الدسوقى مشرف وحده القسطرة، رقيه محمد رفاعى، منى سعد حسن، منه الله نصرالدين سعدالدين، أحمد الحايس أخصائي الأشعة التصويرية.
 
 

قنا العام

جراحة قسطرة

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

إصابة شقيقين فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:59 ص

عهد جديد للتنمية فى الصعيد..إنشاء عشرات المجمعات الحكومية بقنا لرفع العبء عن الأهالى.. مجمع خدمات فى بخانس والعسيرات بتكلفة 27 مليون جنيه.. مركز خدمات تموينية للمواطنين بمدينة قنا وآخر بنقادة لخدمة 140 ألف نسمة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 07:00 م

مناظرة 504 رأس ماشية فى قافلة بيطرية مجانية بقرية القمانة بقنا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:44 م

أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة بدشنا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة