مستشفى قنا العام يجري عمليتي قسطرة مخية.. ويقضي على قوائم الانتظار

قنا صابر سعيد

أعلن مستشفي قنا العام ، عن نجاح وحدة القسطرة المخية في إجراء عمليتي قسطرة مخيه لمرضى يعانون من جلطة ونزيف بالمخ، تحت إشراف الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، مدير المستشفي.

وقال الديب، إن المستشفي أنهى حالات قوائم الانتظار بوحدة القسطرة المخية، كما أن نجاح القسطرة المخية لعمليات صعبة يؤكد على كفاءة الكوادر الطبية التي تهدف إلي تقديم كل الخدمات المتاحة للمواطن القنائي.

وتكون الفريق الطبى ممن الدكتور إسلام المالكي، استشارى القسطرة المخية، ومصطفى الدسوقى مشرف وحده القسطرة، رقيه محمد رفاعى، منى سعد حسن، منه الله نصرالدين سعدالدين، أحمد الحايس أخصائي الأشعة التصويرية.