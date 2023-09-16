اليوم السابع
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السبت، 16 سبتمبر 2023 08:12 م
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محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت المستخدم في البناء المخالف

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:05 م
محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت المستخدم في البناء المخالف ضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت
كفر الشيخ- محمد سليمان

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ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال جولة تفقدية له، سيارة نقل محملة بالأسمنت المستخدم في البناء المخالف، داخل الكتلة السكنية بمدينة كفر الشيخ، تقف في مجيرة عشوائية غير مرخصة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية، لتوفير الأمن الغذائى لمصر، وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتاً الى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

ضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت
ضبط سيارة نقل محملة بالأسمنت

 

ضبط مجيرة عشوائية
ضبط مجيرة عشوائية

 

محافظ كفر الشيخ في جولة تفقدية بكفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ في جولة تفقدية بكفر الشيخ

 

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ

إزالة تعديات

أراضي زراعية



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