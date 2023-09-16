محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض أهلا مدارس بالبرلس بتخفيضات 30%.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة البرلس، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

فتم افتتاح معرض أهلا مدارس"، بمدينة البرلس، وسبق افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 ل 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

فافتتح سليم أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، معرض أهلا مدارس، وسط توافد عدد كبير من المواطنين، وأولياء أمور الطلاب والطالبات، شراء كافة مستلزمات الطلاب من زي مدرسي، وأدوات مدرسية، وكافة احتياجات الطلاب والطالبات، بنسبة تخفيضات تصل ل 30%.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض،التجهيزات الجارية حاليا لإنشاء معرض أهلا مدارس بمدرسة الرياض للتعليم الاساسى بجوار الوحدة المحليه، تنسيقا، مع مدير الإدارة التعليمية بالرياض، حسن بسيوني علي، وإدارة تموين الرياض، والغرفه التجاريه لبيع المستلزمات المدرسية والملابس بأسعار مخفضة وبسعر المصنع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المعارض سوف افتتاحها في مراكز ومدن المحافظة، لتوفير كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح معارض أهلاً مدارس بجميع مدن المحافظة، وجاري تجهيز معرض أهلا مدارس بمدينة الرياض، وبقية المدن تباعاً، مشيراً إلى أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.