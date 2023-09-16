محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلاً مدارس بتخفيضات 30% .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح المستشار مصطفى ألهم م حافظ الأقصر ، معرض أهلاً مدارس، المقام أمام محطة قطار الأقصر بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن السوق الخارجى، حيث يأتي المعرض تحت إشراف مديرية التموين والغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، وتنفيذاً لمبادرة السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

ومن جانبه صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن المعرض يضم نحو 20 عارضا وعارضة، ويحتوي على كل ما يخص مستلزمات المدارس من أدوات مكتبية وشنط مدرسية وأحذية وملابس وزى مدرسى وملخصات دراسية، بالإضافة لحلوى المولد النبوى وكذلك السلع الاستراتيجية وكل ذلك بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه بالإضافة لهذا المعرض فأنه هناك 6 قوافل متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين لكل مدينة بإجمالي 12 سيارة، وبمشاركة نحو 200 مكتبة وسلسلة تجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث تشارك الشركة المصرية لتجارة الجملة بالسلع الأساسية كالسكر ب20 جنيه والزيت ب 40 زجاجة 800 ملى والأرز 20 جنيه، بالإضافة لـ13 شادر أخرى أمام كبرى المكتبات فى مناطق عدة بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر خلال تفقده للمعرض ولقائه بالعارضين والمواطنين أن يتم كتابة الأسعار بشكل واضح على كافة السلع والمنتجات وبيان أسعار ونسب الخصومات لرواد المعرض، كما أوضح أنه سيتم توفير أماكن دائمة للعرض بالسوق الحضرى ، مؤكدا على حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، من أجل المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة فى المناسبات المختلفة على مدار العام.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر سبتمبر مع استمرار العمل بالمبادرة بالمكتبات المشاركة وقوافل السيارات المتنقلة خلال العام الدراسي، حيث حضر افتتاح المعرض نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص ومدير إدارة شباب الخريجين، والمهندس يحيى محمد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، وقيادات مديرية التموين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.