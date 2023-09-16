محافظ الوادى الجديد: أنجزنا طفرة شاملة فى تطوير قطاع التعليم بدعم القيادة السياسية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، عن الانتهاء من إنجاز طفرة خدمية فى تطوير قطاع التعليم بالمحافظة حيث قدمت الحكومة دعماً غير مسبوقا فى قطاع التعليم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 35 مدرسة بالوادى الجديد، تضم 395 فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 ألفا و800 طالب وطالبة، تمثل كافة المراحل التعليمية المختلفة، وبتكلفة إجمالية 158.7 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2020 وتلاها على مدار ثلاثة أعوام تنفيذ عدة مدارس نوعية جديدة تضمنت المدرسة الرسمية الدولية والمدرسة التكنولوجية واليابانية ضمن إطار جهود الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية، للقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول والمدارس، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقال المحافظ إن مدارس الوادي الجديد تمتاز بالخدمات التعليمية المتكاملة بتضمنها المعامل العلمية والمكتبات الثقافية والملاعب الرياضية والأفنية المطابقة لجميع المواصفات التربوية، وتنفيذ المبادرات البيئية المتنوعة ومنها المدارس الخضراء وازرع شجرة ومبادرة أشجار التوت وتشغيل المدارس بالطاقة النظيفة وافتتاح اقسام تعليمية غير تقليدية كالطاقة الشمسية وتكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة للمدارس الدولية وهو ما ساهم في تميز المستوي العلمي لطلاب الوادي الجديد والذي يؤهلهم لمواصلة التعليم أو لسوق العمل فيما بعد كما يتميز المتعلم بمستوي الجودة فيما يتعلق بالمهارات العامة والفنية، وكذلك استحداث أساليب التعلم التي يستخدمها القطاع التعليمي واهتمامه بتنمية المهارات الحياتية للمتعلمين.