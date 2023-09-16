اليوم السابع
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بتخفيضات تصل إلى 30 %

محافظ المنيا: إقامة معارض "أهلا مدارس" جديدة بمدن المحافظة لزيادة المستفيدين

السبت، 16 سبتمبر 2023 04:37 م
محافظ المنيا: إقامة معارض "أهلا مدارس" جديدة بمدن المحافظة لزيادة المستفيدين جانب من المعرض
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إقامة معارض "أهلا مدارس" جديدة بالمراكز، تحت رعاية الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة ( كلنا وأحد ) لزيادة أعداد المستفيدين وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات المدرسية والاحتياجات اللازمة بأسعار مخفضة.
 
وأوضح محافظ المنيا، أن المعارض الرئيسية فى مدينة ملوى بشارع تونى بك وفى مدينة أبوقرقاص بشارع الجمهورية بجوار صيدنأوى وفى مدينة مغاغة بشارع السلام وفى قريتى أبا البلد وميانة، إلى جانب المعرض الرئيسى أهلا مدارس بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل، مشيرا أن نسب الخصم والتخفيض فى تلك المعارض مناسبة لجميع فئات المواطنين وتصل إلى ٣٠%.
 
وأضاف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه بالإضافة لهذه المعارض، توجد سيارات متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين بكل مركز باجمإلى 17سيارة مجهزة بسلع أساسية من سكر وزيت وأرز فى القرى والمناطق النائية بأسعار مخفضة .
 
377330611_191667347268339_8216819073801822853_nأهلا مدارس
377338247_588474506624077_4488904232143588860_nمعرض اهلا مدارس
377353812_1019064022497764_958027333415185534_nمعرض أهلا مدارس

 


المنيا

محافظه المنيا

معرض اهلا مدارس

اهلا مدارس



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