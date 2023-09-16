اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة التاريخية

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:49 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة التاريخية محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير المنطقة التاريخية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة، وإبراز الوجه الجمالى لها، وإعادة القيمة التاريخية للمكان كمنطقة مزارات دينية وتاريخية ويحولها إلى متحف مفتوح .
 
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محافظ القاهرة

القاهرة التاريخية

تطوير القاهرة التاريخية

شارع المعز



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