ثقافة الأقصر تدعم الشباب بتوعيتهم عن دور الفن والثقافة فى نشر التسامح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم قصور الثقافة المختلفة حول الأقصر دعم للشباب والأطفال فى أجازة الصيف، حيث شهد فرع ثقافة الأقصر ، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "دور الفن والثقافة فى نشر قيم التسامح وقبول الآخر"، تحدث خلالها طه أبو الفضل مسئول القصر، عن دور الثقافة والفن فى المجتمع، وأن الفن رسالة هادفة ومفهوم الإنسانية نتاج الثقافة والفنون، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ليكون بمثابة مظلة حقيقية لسيادة التسامح وحائط سد متين، يحمى المجتمعات المتعايشة من مخاطر الكراهية.

وفى سياق متصل عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "ثقافة إحترام الرأى الآخر"، أوضح عبرها بدوى عبد العظيم مسئول المكتبة، أن ثقافة احترام الرأى الآخر ثقافة غائبة عن بعض المجتمعات، وهى سمة مميزة لمجتمعات أخرى متحضرة، وهناك العديد من الأسباب التى أدت إلى التعصب للرأى وعدم إحترام الآخر، منها التنشئة الخاطئة وعدم وجود مستوى تعليمى وثقافى جيد وتدنى المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مفتاح موسيقى الشعر" أوضح بها الشاعر محمد جاد المولى، علم عروض الشعر لا يقل أهمية عن باقى العلوم، ولابد أن الشاعر أن يجيد علم العروض حتى لو لم يستخدمها، مفهوم الحركات والسكنات فى عروض الشعر.

كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" ترشيد الكهرباء" أوضح خلالها محمد الصادق مسئول بالقصر، أهمية تعليم الأبناء ترشيد الكهرباء، والغسل بالماء البارد يوفر 90% من الكهرباء، وبرنامج توعية ترشيد الكهرباء، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم بالألوان" نفذها حسن رفاعى، ونفذ القصر ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر نفذها حسان على، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية "مبادئ الرسم" نفذها محمد إبراهيم، حيث تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر حيث، أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجى فؤاد بعنوان "أمهلينى _مازال".

وبجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم منظر طبيعي" بإستخدام قلم الرصاص نفذتها هند مصطفى، بجانب ذلك أعدت أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية ورشة حكى قصة بعنوان "هناء والكلب الوفي" سردها مينا عادل وأوضح أن الكلب حيوان وفى، رد الجميل إلى صاحبه وعمل الخير، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكى بعنوان "الغزالة والصياد" ألقتها صفاء موسى، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "الغروب المستحيل" تأليف عبد الحكيم عبدالله ألقتها وردة حسن.