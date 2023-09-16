مجلس القبائل والعائلات المصرية: نثمن قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن

القليوبية إبراهيم سالم

ثمن الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الخطوات والقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت لتخفيف الأعباء المالية من علي كتف العديد من فئات الشعب المصري.

وتابع "مطر"، أن هذه القرارات وتلك المواقف لا شك تعكس إحساس الرئيس بمعاناة المواطن المصري من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست علي حياة المواطنين بالبلاد.

وتابع الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العائلات المصرية، إن المجلس يقف صفا واحدا ويعلن دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لافتا إلى ضرورة أن يكمل الرئيس مؤوعه الوطني ويحقق آمال المصريين جميعا.

وتابع الشيخ كامل مطر، خلال مؤتمر بناء الوعي والسلم المجتمعي بالقليوبية ضمن مبادرة وطن واحد، المنعقد بنادي المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن على الشعب المصري أن يدرك أهمية الأمن وضرورة بناء الوعي، وأن لا ينساق خلف الشائعات وأن يقف يدا واحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الوطن.