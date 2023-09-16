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ما حكم بيع محصول التمر قبل حصاده؟.. الإفتاء تجيب

السبت، 16 سبتمبر 2023 08:00 ص
ما حكم بيع محصول التمر قبل حصاده؟.. الإفتاء تجيب تمور - صورة أرشيفية
كتب ــ محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين رسالة إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جاء فيها الآتى: أمتلك مزرعة نخيل فيأتى أحد الأشخاص فى بداية الموسم فيتفق معى على أن يشترى منى الثمرة، ويدفع لى ثمنها، على أن أتحمل كلَّ تكاليف الزرع، ويتم تحديد موعد للتسليم، وفى الموعد المحدد أسلمه المحصول المتفق عليه؛ فما حكم هذه المعاملة شرعًا ؟..

وجاء رد دار الإفتاء أن هذه المعاملة صحيحة شرعًا ولا حرج فيها، سواء تم التعاقد فيها قبل ظهور الثمر على النخيل (في بداية الموسم)، وحينئذٍ تكون من قبيل السَّلَم؛ والذي يَتِمُّ فيه الاتفاق على المبيع (وهو التمر) ووصفه بما ينفي الجهالة عنه، فإذا حَلَّ الوقت وكانت الثمار مطابقةً للشروط والمواصفات التي اتفق عليها الطرفان مِن قَبْل؛ استَحَق المشتري الثَّمَر بمقتضى المطابقة للمواصفات والشروط، مع اشتراط أن يكون أجَلُ تسليم المبيع فيه معلومًا للمتعاقدين؛ إما حقيقة أو حكمًا.

وسواء كانت الثمرة عند التعاقد قد ظهرت على النخيل لكن لم يبدُ صلاحها، فيجوز التعاقد عليها أيضًا بشرط أن يكون ذلك بلا شرط، وأن يكون الثمر منتفعًا به في الحال أو المآل، أو بشرط القطع؛ خاصة فيما يُتَّخذ لأغراضٍ أخرى غير التمر الناضج.   


دار الافتاء المصريه

زراعه التمور

حصاد التمور

حصاد التمر



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