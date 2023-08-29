اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء توضح من تجب عليهم زكاة المال ونصابها الشرعى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:59 م
دار الإفتاء توضح من تجب عليهم زكاة المال ونصابها الشرعى دار الإفتاء المصرية
كتب محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل العديد من المواطنين عن من تجب عليه زكاة المال، فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" هذا الأمر.

على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة ؟

وجاء جواب دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعى، وحال عليه الحول (حول هجرى كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّى الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته، والنصاب الشرعى قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر يوم الإخراج، بالسعر السائد.

وكان الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أجاب على سؤال هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات والمدارس؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "طبعا يجوز إخراج جزء من الزكاة للمدارس والمستشفيات، ما دامت تعمل على رفع حياة الفقير وهذا جوهر الزكاة".

وتابع: "المستشفى فيها مريض محتاج لعلاج وغير مستطيع فبالتالي وصول الزكاة للمستشفيات يضمن وصولها لمستحقيها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


دار الإفتاء

زكاه المال

وجوب زكاه المال

التبرع بالمال



الموضوعات المتعلقة

الأسباب الشرعية لاختيار دار الإفتاء المصرية القول بجواز أخذ أرباح البنوك.. التفاصيل

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:23 ص

دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر صفر 1445

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 08:30 م

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 10:15 م

دار الإفتاء توضح فضل صيام يوم عاشوراء

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:00 م

أحمد المسلماني: دار الإفتاء لها 16 صفحة بـ14 لغة ترد على ملايين الأسئلة

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:11 م

دار الإفتاء: صيام أيام 9 و10 و11 من شهر محرم له ثواب عظيم

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:46 م

رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر محرم لعام 1445

الإثنين، 17 يوليو 2023 12:00 ص

رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء تستطلع هلال المحرم لعام 1445 يوم الإثنين

السبت، 15 يوليو 2023 06:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة