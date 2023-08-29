دار الإفتاء توضح من تجب عليهم زكاة المال ونصابها الشرعى

كتب محمد الأحمدى

يتساءل العديد من المواطنين عن من تجب عليه زكاة المال، فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" هذا الأمر.

على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة ؟

وجاء جواب دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعى، وحال عليه الحول (حول هجرى كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّى الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته، والنصاب الشرعى قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر يوم الإخراج، بالسعر السائد.

وكان الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أجاب على سؤال هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات والمدارس؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "طبعا يجوز إخراج جزء من الزكاة للمدارس والمستشفيات، ما دامت تعمل على رفع حياة الفقير وهذا جوهر الزكاة".

وتابع: "المستشفى فيها مريض محتاج لعلاج وغير مستطيع فبالتالي وصول الزكاة للمستشفيات يضمن وصولها لمستحقيها".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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