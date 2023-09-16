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وتأهلهم للمراحل النهائية بدبي..

فوز فريق هندسة المنصورة بالمركز الثانى بمشروع روبوت وتطبيق لمساعدة الأمهات

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:28 م
فوز فريق هندسة المنصورة بالمركز الثانى بمشروع روبوت وتطبيق لمساعدة الأمهات فريق جامعة المنصورة
الدقهلية - محمدالحبشي

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فاز الفريق الطلابي بكلية الهندسة جامعة المنصورة Maxel بالمركز الثاني على مستوى مصر في مسابقة Egypt IOT and AI وتأهلهم للتصفيات النهائية في دبي خلال العام الحالي.
 
 وقد فاز الفريق فى المنافسات بالمسابقة على مستوى مصر من بين 200 فريق من مختلف جامعات مصر، حيث شارك الفريق بمشروع تحت عنوان: Dealing with ADHD in children & Spreading awareness among their parents. 
 
حيث قام الفريق بتصميم روبوت متميز وتطبيق موبايل يحمل اسم الفريق، المشروع الروبوت والتطبيق Challengeيتعامل مع اضطراب ADHD خاصة  Inattention عند الأطفال و هم أطفال لا يستطيعون التركيز بشكل متواصل مع تشتت انتباههم بدرجات كبيرة في مؤثرات خارجية و بالتالي المشروع عبارة عن تطبيق على هاتف ام الطفل تعطي من خلاله الاوامر و أيضا روبوت ذكي مناسب يتعامل مع الاطفال يقوم بتقسيم تلك الاوامر الي مجموعة خطوات صغيرة مع متابعة كل خطوة بالإضافة الي التعرف علي حالة الطفل النفسية من خلال الروبوت و نشر ثقافة الوعي باضطراب ADHD من خلال تطبيق الهاتف لتسهيل تعامل الام مع طفلها في جوانب حياته المختلفة.
 
 يتكون الفريق  من طلاب من قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات:  أحمد المتولي، محمود عمر،  محمود طلبه، انجي فوزي،  سهام سمير،  محمد خالد، انجي عبد الله والمشروع من أشراف الدكتورة إيمان عبد الحليم المدرس بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات.
 
حصول طلاب جامعة المنصورة علي المركز الثاني في تصنيع الروبت
حصول طلاب جامعة المنصورة علي المركز الثاني في تصنيع الروبت

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