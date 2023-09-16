اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل راعي أغنام في حلايب لخلافات صداقة بينهما

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:27 م
ضبط المتهم بقتل راعي أغنام في حلايب لخلافات صداقة بينهما رعاة الغنم - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلايب بمديرية أمن البحر الأحمر من الوحدة الصحية بإستقبالها جثة راعى أغنام، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعنى نافذ أعلى الصدر.
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفـى و(طالب ، مقيم بدائرة القسم ، مصاب بجرح قطعى بالرأس) على إثر خلافات صداقة بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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