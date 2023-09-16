شباب ونساء قرية شبرا النخلة بالشرقية يتبرعون بـ1434 كيس دم فى 12 ساعة.. صور

الشرقية - فتحية الديب

نظم شباب قرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس، الحملة الثالثة عشر للتبرع بالدم لصالح المرضى والمحتاجين للدم بالقرية، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، بتحقيق أعلى رقم للتبرع بأكياس الدم حيث تسابق الشباب من الرجال والنساء للتبرع بدمائهم من أجل توفير الدم لمن يحتاجه من أهاليهم،محققين رقم قياسي بالتبرع بـ1434 كيس خلال 12 ساعة.

وقال علاء النجار عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات للتنمية بقرية شبرا النخلة، إن الأمور مستقرة بالقرية بالنسبة للدم، حيث تعد هذه الحملة الحادية الثالثة عشر بتاريخ القرية، يتسابق فيها شباب وأهالى ونساء القرية للتبرع بالدم ووضعه ببنوك الدم بمستشفيات المحافظة القريبة لصالح أبناء القرية، ويحسب للنساء المشاركة في الحملة مثل الرجال، وحققت الحملة خلال 12 ساعة 1434 كيس من خلال 4 نقاط لتجميع الدم من شباب القرية وذلك يعد رقم قياسي فى تاريخ محافظة الشرقية لم يحدث من قبل.

وقال شباب القرية، إن ثقافة التبرع بالدم بين أبناء القرية كانت بدايتها في عام 2011، عندما تعرض أحد شباب القرية لحادث ليلا، وكان فى حاجة ماسة للدم وقام عدد من الأهالى باستخدام مكبرات الصوت بمساجد القرية بمخاطبة الأهالي للتبرع له، فتوجه عدد من شباب القرية للمستشفى المتواجد به المصاب للتربع له بالدم، ومن هنا ولدت فكرة حملات التبرع بالدم، حيث اجتمع عدد من شباب الخير وتم تجاوز الأمر من خلال إنشاء فكرة بنك دم للقرية عن طريق تنظيم حملات تبرع بالدم ووضعه فى بنوك الدم بمستشفيات الشرقية، وانطلقت الحملات بشكل منتظم من كل عام.

ومن جانبها قالت الدكتور نانسى عبد الحى مدير المركز الإقليمي لمركز الدم الزقازيق وبنها، إنها تحرص كل عام مشاركة أهالى قرية شبرا النخلة حملة التبرع بالدم، وتعتبرها بلدها الثانى، قبل أن تشير إلى أنه يحسب لهم تحقيق الرقم القياسي على مستوى المحافظة والجمهورية، كما أثنت على حرص المنظمين للحملة على مشاركة الأطفال معهم ليس بالتبرع بالدم بل بالتنظيم وتسجيل استمارات المتبرعين لغرس لديهم ثقافة التبرع بالدم منذ الصغر، قبل أن تشير أن القرية هى رقم 1 على مستوى المحافظة والجمهورية فى تجميع الدم.