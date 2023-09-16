شاب من الإسماعيلية: الرئيس السيسى أنقذ مصر من الهلاك ومكن ذوى الهمم.. فيديو





قال السيد أحمد عبدالغفار مواطن من ذوى الهمم مقيم ب محافظة الإسماعيلية ، إنه سوف يرشح ويؤيد الرئيس السيسى لفترة رئاسية أخرى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا :" أدعو كل اصحابى لانتخاب الرئيس"، موضحا أنه أنقذ مصر من الهلاك فى فترة كانت مصر مطمعا لكل الدول، بالإضافة إلى أن الرئيس أعاد الأمن والأمان فى كل أنحاء مصر، مضيفا: "الحمد لله على نعمة الأمن والأمان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف: "أوجه نصيحة للمغيبين .. اقفوا خلف الرئيس لأنه جعل لمصر مكانة بين دول العالم"، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على المبادرات التى أطلقها لذوى الهمم، قائلا: " من أرض محافظة الإسماعيلية .. كمل ياريس واحنا معاك".

وحققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وكذلك تبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.البداية كانت من الدستور المصري وعملية إعداده عام 2014، حيث نص صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم، إلى أن جاء عام 2018، ليعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الاحتياجات الخاصة، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التى نظمها الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية عام 2018.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من المبادرات الرئاسية لذوى الهمم.