اليوم السابع
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ووضعهم على رأس اهتمامات الدولة..

والد شاب من ذوى الهمم بالقليوبية: أدعم الرئيس السيسي لأنه أعاد حقوق قادرون باختلاف

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:00 ص
والد شاب من ذوى الهمم بالقليوبية: أدعم الرئيس السيسي لأنه أعاد حقوق قادرون باختلاف والد شاب من ذوى الإعاقة
القليوبية - إبراهيم سالم

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قال زكريا عبد السميع عبد الهادي، أحد مواطني محافظة القليوبية، ووالد الشاب أحمد من ذوى القدرات الخاصة، إن دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بسبب الدور الكبير الذي لعبه الرئيس خلال الفترة السابقة في تحقيق رغبات واهداف ذوى القدرات الخاصة، قائلا: "بصفتي والد شاب من ذوى القدرات الخاصة قبل كدة ابني مكانش له حقوق وكنا بنعاني علشان نحصل على حقه، دلوقتي كل حقوقه ومطالبه حققها الرئيس السيسي بسبب الاهتمام الكبير منه لهذه الفئة".

وتابع "زكريا" خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق عام 2018 ليكون عام أصحاب الهمم الخاصة في مصر، وذلك استجابة لاقتراح أحد الشباب من أصحاب الهمم خلال الحوار الذي أجراه مع الشباب خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية، وكانت هذه دافع كبير لبدء الحصول على مستحقاتهم ووضعهم على خريطة اهتمامات الدولة.

وكشف "زكريا"، أن الرئيس عود الشعب المصري على بذل الكثير والكثير وبالفعل نتمنى منه المزيد، خاصة بعد مساواة ذوى الهمم في تلبية احتياجاتهم بغيرهم من الأسوياء، وخاصة أنها في العهد السابق اقتصرت على محسوبيات الجماعة الإرهابية، وهذا هو سر الدعم للرئيس خلال الانتخابات المقبلة.


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