رئيس مدينة الأقصر يتابع خطة رصف الطرق واستبدال اللوحات الإعلانية أمام المطار

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، اليوم السبت، جولة تفقدية برفقة يوسف محمد علي رئيس حي المطار، لمتابعة أعمال استكمال خطة رصف الطرق وتمهيد الشوارع الجانبية بنجع عطيتو بمنشأة العماري بحي المطار، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمراكز والمدن.

وتضمنت أعمال الرصف الجارية رصف كل من شارع عبد العاطى بعرض 6 متر بطول 500 متر تقريباً، وشارع عطيتو بعرض 6 متر وطول 400 متر تقريباً، موجهاً بسرعة نهو أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق واستلامها بأعلى معايير الجودة، طبقاً للخطة الإستثمارية، وجارى استكمال الأعمال بشوارع النجوع بقرية منشاة العمارى.

وفي سياق متصل تابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال استبدال اللافتات واللوحات الإعلانية أعلى الجدارية أمام بوابة ميناء الأقصر الجوي بعد رفع كفاءتها، كما وجه بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بالمحافظة الدكتور ياسر الصاوي للبدء في العمل على زيادة المسطحات الخضراء بكافة الشوارع الرئيسية التي تحتاج رفع كفاءة لإظهار المدينة بالمظهر اللائق.

فيما واصلت لجنة المتابعة بديوان عام محافظة الأقصر، تكليفاتها بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية في إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات المختلفة، حيث استقبل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بحضور أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، كل من سيد محمد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وسالي أنسي وسامية صبحي عازر أعضاء اللجنة، وذلك بمقر ديوان عام المدينة، حيث قامت اللجنة بمتابعة انتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجى بمجلس مدينة الأقصر، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقييم أداء العمل بالمنظومة والقائمين عليها، وذلك لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي بمدينة الأقصر.