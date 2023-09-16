خطوات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى بعداد رئيسى لأول مرة

كتبت – مرام محمد

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة وإجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) لأول مرة، وذلك للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص.

أولا: توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)

المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

3- سند الحيازة أو الملكية.

4- إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد) .

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

6- الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان .

7- الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) .

8- بطاقة الرقم القومي للعميل .

9- إيصال مياه من أقرب جار.

10- إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

11- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

-الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7- قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد.

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.

ثانيا: توصيل خدمة مياه الشرب و الصرف الصحى (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط حكومي)

-المستندات المطلوبة

1- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.

2- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل أو أمر إسناد العميلة.

3- إيصال كهرباء حديث يخص مكان التوصيل (ان وجد) .

4- بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن .

5- تفويض الجهة الحكومية بمن سيقوم بالإجراءات.

6- صورة بطاقة المفوض .

7- أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

-الإجراءات

1- طلب معتمد من الجهة طالبة توصيل الخدمة .

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة .

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط ) .

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر .

7- قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن .

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد .

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.