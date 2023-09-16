حياة كريمة بالشرقية.. تطوير مستشفى ههيا المركزي بتكلفة 18 مليون جنيه "صور"

الشرقية – إيمان مهنى

شهدت مستشفى ههيا المركزي بمحافظة الشرقية، أعمال تطوير بتكلفة 18 مليون جنيه، شملت وحدات حضانات وعناية مركزة والغسيل الكلوي، أجهزة أشعة المقطعية، وحدة تحاليل الدم واقسام الحجز، ذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، تقديمها بصورة كريمة.

وتعمل المستشفى بطاقة استيعابية 179سريرا منها 20 سريرا رعاية مركزة، و23 حضانة، 130 بالأقسام الداخلية، هذا بجانب قسم الكلى الصناعي، فضلا عن مئات المترددين يوميا، بخدمة العيادات الخارجية وعمليات اليوم الواحد.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن أعمال تطوير الرعاية الحرجة، كانت من أولويات التطوير بالمستشفي، فتم تطوير وإنشاء وحدة العناية المركزة، بقوة 25 سريرا ليصل الإجمالي عدد 36 سريرا مقسمة إلى أسرة عناية عامة، 5 عناية كبد وعناية حروق بالإضافة لتجهيز عناية متوسطة للحروق 6 أسرة ، وتزويد والوحدة بعدد 2 جهاز تنفس صناعى بتكلفة 3 ملايين ألف جنيه، وتم رفع كفاءة وحدة الاشعة ومدها بعدد من الاجهزة والايكو، وكذلك تجهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة بتكلفة 4.5 ملايين جنيه.

وكذلك رفع كفاءة قسم الاستقبال بتكلفة 1.5 مليون جنيه فهو اول مكان يتلقي في المريض الخدمة الطبية، تجهيز غرفة عمليات صغرى، وكشك عظام، وغرفة أمصال، وصيدلية، وغرفة إنعاش قلبى ورئوى، وغرفة الأعراض التنفسية، وايضا تشغيل بنك الدم التجميعي بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

في مجال رعاية الأطفال المبتسرين والام، ورفعت كفاءة وحدة الحضانات بسعة 29 حاضنة بتكلفة تقديرية بلغت 2.25 مليون جنيه، وتزويدها، بعدد 5 أجهزة سباب، و5 أجهزة تنفس صناعى، 27 جهاز مونيتور، 27 مضخة محاليل، جهاز أشعة موجات فوق صوتية على القلب "إيكو" للأطفال المبتسرين للمرة الأولى، وقسم النساء والتوليد يسع 20 سريرا بدلا من 11 سريرا، وغرفتي عمليات، كما بلغت تكلفة قسم الأطفال مليون جنيه، وبسعة 18 سريرا، منها سريري عزل، بدعم من المجتمع المدني.

أما وحدة الغسيل الكلوي، فدعمت بمحطة معالجة مياه جديدة، وتزويدها بعدد 59 ماكينة، وهي تخدم 196مريضا، وتم تحديث ومد شبكة الغازات لمختلف الأقسام الطبية، وتركيب خزان أكسجين بسعة 11 ألف لتر بتكلفة مليون جنيه، وتطوير وحدة التعقيم ومدها باجهزة حديثة، فضلا عن توفير سكن لائق ومجهز للأطباء بتكلفة 100 ألف جنية

واستحدث قسما لخدمة المواطنين، بهدف التواصل والتنسيق المستمر بين منافذ تقديم الخدمة والمواطنين، وتلقي الشكاوى والإستفسارات المباشرة أو الإلكترونية، والتعامل معها، والتواصل مع الجهات المختصة والقنوات القانونية بغرض توفير الإستجابة والرد.



أعمال ومشروعات حياة كريمة (1)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (2)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (3)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (4)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (5)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (6)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (7)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (8)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (9)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (10)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (11)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (12)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (13)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (14)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (15)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (16)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (17)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (18)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (19)



أعمال ومشروعات حياة كريمة (20)