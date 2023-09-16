حياة كريمة بالأقصر.. دعم قرى إسنا بتطوير كشافات وشبكات الكهرباء وأعمدة الضغط

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه يقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية، حيث تم إطلاق حملة لصيانة وتركيب كشافات في قرية توماس واحد، ويجرى العمل فى شد أسلاك إحلال وتجديد أعمدة الضغط المنخفض فى نطاق مجلس قروى الحلة، والتجهيز لأعمال رمى الصبة العادية لمحول المجمع الزراعي بقرية الحلة، وتستمر أعمال تركيب أسلاك وكشافات ليد موفر للطاقه بقرية الحميدات بالدير، وكذلك جارى إستئناف أعمال قواعد أكشاك محولات كهرباء فى قرى الحلة والحليلة.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، استمرار أعمال استبدال أعمدة الإنارة المتهالكة بقرى إسنا، كما تتم أعمال قص الاشجار وكعوب النخيل حول أعمدة الإنارة وصيانة وتدعيم كشافات فى الطريق السريع بقرية الحلة، وتركيب وصيانة الكشافات في توماس 2، وتم إنهاء العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي بقرية الحلة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير شبكات وكشافات الكهرباء بأعمدة الإنارة فى القرى.