اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضمن خطة الحماية الاجتماعية..

محو أمية ألف مواطن واستخراج 1200 رقم قومى بعزبة أبو النور فى بنى سويف

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:44 ص
محو أمية ألف مواطن واستخراج 1200 رقم قومى بعزبة أبو النور فى بنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أن استراتيجية المحافظة للعمل بقرية الهرم وعزبة أبو النور تستهدف خلق نموذج للتنمية الشاملة المستدامة لقرية متكاملة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وفي مختلف المجالات، وتحسين جودة الحياة لأهالي القرية، من خلال تضافر وتكامل كافة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في التمكين الاقتصادي المستدام.
 
وأكد المحافظ، أن المشروع بالقرية يتضمن مكون شديد الأهمية وهو التمكين الاقتصادي واستخدام الميزات النسبية للقرية، ودمج الأنشطة الاقتصادية بالنشاط السياحي بالمنطقة بما يحقق الاستدامة، مشيرا أنه قد تمت الدراسات الميدانية اللازمة لكافة المكونات والأنشطة بالقرية من حيث المساحة وعدد السكان والأنشطة الاقتصادية، والمشكلات والظواهر والعادات والتقاليد الاجتماعية، فضلا عن حصر احتياجات القرية من الخدمات، وطموحات الأهالي من المشروعات الاقتصادية.
 
واضاف المحافظ أنه تم محو أمية أكثر من 1000 مواطن من خلال هيئة تعليم الكبار، واستخراج 1200 بطاقة رقم قومي وأوراق ثبوتية بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية، وتنفيذ العديد من القوافل العلاجية المجانية تحت إشراف مديرية الصحة، إعادة تأهيل بعض المنازل بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.
 
 
 
 

 


بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

عزبة ابو النور

الحماية الاجتماعية

مشروعات حياة كريمة

مركز الواسطى

محو الأمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة