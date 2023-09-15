محو أمية ألف مواطن واستخراج 1200 رقم قومى بعزبة أبو النور فى بنى سويف

وأكد المحافظ، أن المشروع بالقرية يتضمن مكون شديد الأهمية وهو التمكين الاقتصادي واستخدام الميزات النسبية للقرية، ودمج الأنشطة الاقتصادية بالنشاط السياحي بالمنطقة بما يحقق الاستدامة، مشيرا أنه قد تمت الدراسات الميدانية اللازمة لكافة المكونات والأنشطة بالقرية من حيث المساحة وعدد السكان والأنشطة الاقتصادية، والمشكلات والظواهر والعادات والتقاليد الاجتماعية، فضلا عن حصر احتياجات القرية من الخدمات، وطموحات الأهالي من المشروعات الاقتصادية.

واضاف المحافظ أنه تم محو أمية أكثر من 1000 مواطن من خلال هيئة تعليم الكبار، واستخراج 1200 بطاقة رقم قومي وأوراق ثبوتية بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي وقطاع الأحوال المدنية، وتنفيذ العديد من القوافل العلاجية المجانية تحت إشراف مديرية الصحة، إعادة تأهيل بعض المنازل بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.