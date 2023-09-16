حصاد الوزارات..التضامن تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة دعم تكافل وكرامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات..التضامن تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة دعم تكافل وكرامةالسبت، 16 سبتمبر 2023 05:58 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إعداد وليد عبد السلام
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