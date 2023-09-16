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حصاد الوزارات..التضامن تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة دعم تكافل وكرامة

السبت، 16 سبتمبر 2023 05:58 م
حصاد الوزارات..التضامن تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بزيادة دعم تكافل وكرامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إعداد وليد عبد السلام

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