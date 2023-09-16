اليوم السابع
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"التأمينات" تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

السبت، 16 سبتمبر 2023 04:34 م
"التأمينات" تستعد لتنفيذ قرار الرئيس السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات صرف المعاشات - صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وسيتم الإعلان عن بدء موعد صرفها. 

 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من التوجيهات والقرارات المهمة خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات.

 

وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كالتالي:

 

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

 

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

 

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

 

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

 

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

 

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

 

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

 

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.


الرئيس السيسى

زيادة المعاشات

منحة المعاشات

المنحة الاستثنائية للمعاشات

منحه أصحاب المعاشات

شروط اصحاب المعاشات



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تفاصيل قرارات الرئيس السيسي من بني سويف.. أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة لمستفيدي "تكافل وكرامة" وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد أو غرامات تأخير لهيئة التعمير والتنمية

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:07 م

الرئيس السيسي يقرر زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه.. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح "600" جنيه.. وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%"

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:05 م

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