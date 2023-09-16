حرائق الغابات تشتعل مجددًا فى الجزائر وإخلاء مناطق مأهولة بالسكان

اندلع حريق هائل فى أعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية في الجزائر، حيث تتسع مساحة النيران، نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.
وتواصل فرق الحماية المدنية عملية الإطفاء، فيما خرج المواطنون لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران إلى القرب من المنازل.
وذكر مدير الحماية المدنية الجزائرية لولاية بجاية أن حريقا قد نشب بإحدى الغابات في منطقة عش الباز بالولاية، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.
وأكد مدير الحماية المدنية تسخير رتل متنقل تابع لولاية بجاية وأرتال دعم من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.
وأوضح أنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية كانت أم مادية حيث يتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر.
وأضاف أن مصالح الحماية المدنية تعمل برفقة الجيش الوطني الجزائري على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.
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