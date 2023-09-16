جلسات مسرح بمركز شباب العصلوجى للتوعية بالقضايا السكانية

الشرقية- إيمان مهنى

شهد مركز شباب العصلوجى بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، فعاليات أنشطة أندية السكان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، وذلك بعمل عرض مسرحى أمام المشاركين لتنمية مهاراتهم وتوسيع قاعدة المعارف الخاصة بهم بقضايا السكان، الذي نظمته الادارة العامة للشباب من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب (الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة).

وأفادت الدكتورة فاطمة رجب منسق السكان بالمديرية، في بيان: بأن القائمين على تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي تم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما قام بالتدريب اليوم فريق نواه الفريق المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة حيث دارت محاور اليوم عن العنف القائم على النوع الاجتماعى من خلال العرض المسرحى وتكون من خلال عرض مسرحية توضح الموضوع بشكل سهل وبسيط كما يتم التعقيب عليها من خلال الفريق القائم على العرض فى إطار تفاعلي مع المشاركين.

ويستمر مشروع رفع الوعي بقضايا السكان في تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية والفاعليات الرياضية وجلسات الافلام والمسرح بأندية السكان يهدف التدريب الي رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الانجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث وغيرها من القضايا المجتمعية ضمن خطة أندية السكان.