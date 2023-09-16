تواريخ مرتبطة بقضية مقتل صاحب محل الفقير بعد حكم الإعدام والمؤبد.. تفاصيل

_ " 7 فبراير 2021"، ويشير لتاريخ مقتل المجني عليه.

- " 8 أغسطس 2023،"، الجنايات تحيل متهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

_ "2 سبتمبر 2023"، ويشير لتارخ مدل أجل الحكم علي المتهمين.

_ " 7 سبتمبر 2023"، الجنايات تقضي بالإعدام لمتهم والمؤبد ل 11 والبراءة لمتهم واحد.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 1361 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 474 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

وقال أمر الإحالة لأنهم في 7 فبراير 2021 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه / حمادة علي محمد فقير، وكان ذلك بقصد ترويعه، والحصول على منفعة مالية منه، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه؛ إذ اتفقوا على إجبار المجني عليه على دفع إتاوة نظير حراسة ملكه رغما عن إرادته، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية نخروها موضوع الاتهامين اللاحقين وتوجهوا إلى حيث يتواجد في مساء يوم الواقعة، مشهرين أسلحتهم بوجهه معلنين عن غرضهم توليهم زمام أمره جبرا، مطلقين وابلاً من الأعيرة النارية؛ وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته.

وقد تلت تلك الجريمة جناية أخرى؛ هي أنهم وفي ذات الزمان والمكان - قتلوا المجني عليه سالف الذكر عمدًا من غير سبق إصرار حين أعلن المجني عليه عن تمرده على مخططهم، فارتكز أولهم على ركبته لإحكام استهدافه، وأطلق تجاه رأسه عيار وقاموا بالهروب جميعاً رفقتهم الأسلحة النارية