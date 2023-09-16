تعليم الغربية: عقد لجنة مقابلات شخصية لاختبار المتقدمين لترشيح موجه وموجه أول

الغربية محمد طارق

عقدت اليوم مديرية التربية و التعليم بالغربية لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لتجديد "موجه عام، وموجه أول، وموجه"، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

جاء ذلك برئاسة وحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من "التعليم العام، كلية التربية، التنظيم والإدارة، الشؤون القانونية".

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.