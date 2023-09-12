اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمى بمديرية التعليم فى الغربية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:06 م
انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمى بمديرية التعليم فى الغربية جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد المهندس ناصر حسن، وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، اجتماعاً لمركز المعلومات، وإدارة شئون العاملين بالمديرية لمناقشة استكمال خطة التحول الرقمي، والتي كانت قد بدأتها المديرية بميكنة ملفات العاملين، وانتهت بنجاح.
 
وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع انطلاق المرحلة الثانية من التحول الرقمي، وهي ميكنة الوثائق والمكاتبات بين مديرية التربية والتعليم والجهات الخارجية. 
 
وأثنى وكيل الوزارة على جهود وحدة المعلومات وفريق العمل المعاون لما تم إنجازه في المرحلة الأولى، مطالباً باستمرار هذا المستوى المتميز من الإنجاز خلال تنفيذ المرحلة الثانية.

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