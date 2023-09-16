ترامب ردا على المطالبة بتقييد تصريحاته: "مرضى" يحاولون إسكاتى وسلب حريتى

كتبت رباب فتحى

هاجم الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث بعد أن طلب المدعي العام إصدار أمر "تقييد" لتصريحاته التحريضية في المحاكمة المتعلقة بجهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وتابع الرئيس السابق: "لا تنسوا أبدًا أن أعداءنا يريدون إيقافنا لأننا الوحيدون القادرون على إيقافهم. إنهم يريدون أن يسلبوا حريتي لأنني لن أسمح لهم أبداً أن يأخذوا حريتكم."

وطلب سميث إصدار أمر حظر نشر محدود لمنع ترامب من الإدلاء "ببعض البيانات الضارة خارج نطاق القضاء"، سعيا إلى فرض "قيود ضيقة ومحددة جيدا" على ما يمكن أن يقوله الرئيس السابق حول هذه القضية.

وسيتضمن الأمر تقييد ما يمكنه قوله بشأن شهادة المحكمة والشهود لمنع التدخل في المحاكمة.

وكتب ممثلو الادعاء في الدعوى: "يعلم المدعى عليه أنه عندما يهاجم الأفراد والمؤسسات علنًا، فإنه يلهم الآخرين لارتكاب تهديدات ومضايقات ضد أهدافهم".

وتابعت وزارة العدل: "منذ توجيه الاتهام في هذه القضية، قام المدعى عليه بنشر منشورات عامة مهينة وتحريضية على موقع تروث سوشيال بشكل شبه يومي فيما يتعلق بمواطني مقاطعة كولومبيا والمحكمة والمدعين العامين والشهود المحتملين".

وقد عارض محامو ترامب مثل هذا الأمر.

وقال ترامب : "هؤلاء الناس مرضى. إنهم يريدون إسكاتي لأنني لن أسمح لهم بإسكاتكم أبدًا، أبدًا."

وأضاف: "وفي النهاية، إنهم لا يلاحقونني، بل يلاحقونكم". "لقد صادف أنني كنت أقف في طريقهم، لسوء الحظ بالنسبة لي، لكنكم محظوظون."

وتشمل المشاكل القانونية التي تلوح في الأفق لترامب أربع لوائح اتهام فيدرالية بتهم تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وسوء التعامل مع المستندات السرية بعد مغادرة البيت الأبيض، وجهوده المزعومة للبقاء في السلطة بعد خسارة انتخابات 2020 أمام الرئيس بايدن.