انطلاق دورة تنمية مهارات معلمات رياض أطفال المعاهد بالإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت أولى دورات تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات)، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، ضمن البرنامج التدريبي الذي يشمل عدة مستويات، والذي سيتم تنفيذه طبقًا للخطة الزمنية المحددة على مدار العام الدراسي، وتستمر هذه الدورة لمدة 6 أيام، بواقع 4 ساعات تدريبية يوميًّا. وتسهم هذه الدورة في تنمية مهارات التدريس باللغة الإنجليزية لمعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية.

وتستهدف الدورة المنفذة بأسلوب التدريس المصغر عددًا من المهارات التي تعمل على تنميتها لدى المعلمات منها: المبادئ الأساسية لصوتيات اللغة الإنجليزية، وأجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية، والفرق بين ترتيب الجملة في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى فلسفة المنهج الجديد (2.0) وآليات تحضير الدرس به، ومجموعة من الألعاب والأنشطة التربوية المحققة لأهداف المنهج.

ويتم التدريب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بناءً على تعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتحت إشراف الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وبالتعاون بين إدارة التدريب والتعليم النموذجي ورياض الأطفال وتوجيه اللغة الإنجليزية. ويأتي تلبية للاحتياجات التدريبية لمعلمات رياض أطفال المعاهد النموذجية والتي تم استحداث قاعات لغات بها؛ ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.