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انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة أبوذكري بالدقهلية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:40 ص
انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة أبوذكري بالدقهلية غريق
الدقهلية - محمدالحبشي

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لقي شاب مصرعه غرقا خلال إستحمامه في ترعة قرية كفر أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم إنتشال الجثمان ونقله لمشرحة مستشفى منية النصر، تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بغرق شاب أثناء الإستحمام  في ترعة أبو ذكري التابعة لدائرة المركز.
 
وإنتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، ووصول قوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم إنتشال جثمان الغريق، وتبين أنه يدعى فارس مجدي ناصف، ويبلغ من العمر 17عاما، مقيم بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر.
 
وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم عن الواقعة ،  وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها.
 
 
 
 

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