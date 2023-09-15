انتشال جثمان شاب جرفه التيار أثناء الاستحمام في مياه ترعة بدواي بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة ، بعدما جرفه التيار أثناء الإستحمام في مياه الترعة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت النيابة العامة .

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بغرق شاب في ترعة بدواي التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إنتشال جثمان الغريق، وتبين أنه لشاب في العقد الثاني من عمره، ويدعى يوسف محمد الحنفي، مقيم بقرية بدواي حيث جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.

وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.