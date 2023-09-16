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اليوم السابع: قرارات تاريخية.. الرئيس السيسى ينتصر للمواطن فى مواجهة الغلاء

السبت، 16 سبتمبر 2023 07:00 م
اليوم السابع: قرارات تاريخية.. الرئيس السيسى ينتصر للمواطن فى مواجهة الغلاء عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى ينتصر للمواطن فى مواجهة الغلاء.. قرارات تاريخية.

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

الرئيس السيسى ينتصر للمواطن فى مواجهة الغلاء.. قرارات تاريخية.. 1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح «600» جنيه بدلا من «300» جنيه لكل العاملين بالدولة.. 2- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح «4» آلاف جنيه بدلا من «3500» جنيه.. 3.. رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «%25» من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه بالجهاز الإدارى والقطاع الخاص.. 4- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة «%15» لأصحاب المعاشات.. 5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح «600» جنيه بدلا من «300» جنيه.. 6- إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعى
 

الرئيس: أنا إنسان مصرى بسيط عشت عمرى كله زيكم.. وأنا منكم وحاسس بيكم

 

مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعيد صياغة مدينة نيو هليوبوليس.. تنفيذ تطوير بمدخل المدينة على طريق السويس بمساحة 57 فدانا وتكلفة 650 مليون جنيه.. تنمية 400 فدان تطوير ذاتى والبداية بمشروع بـ107 أفدنة بالحى الرابع شرق المدينة.. وتنمية 500 فدان بالمشاركة مع المطورين العقاريين بهدف التنوع العقارى للمنتج
 

مصر لتأمينات الحياة تطلق أول وثيقة معاش بالدولار الأمريكى «معاش بكره بالدولار الأمريكى» للمصريين المقيمين بالخارج وتتعاون مع البنك الأهلى وبنك SAIB

 

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