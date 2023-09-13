مواطن من بنى سويف: حياة كريمة غيرت شكل القرى والرئيس السيسى حقق لنا الأمن.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قال هانى ناجى مواطن من مدينة بنى سويف، إنه سيختار الرئيس عبد الفتاح لتولى السيسي فترة رئاسية جديدة، لأن فى عهده شهدت البلاد إنجازات غير مسبوقة.

وأضاف هانى ناجى، أن مشروعات حياة كريمة التى يتم تنفيذها بمراكز ببا وناصر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة أحدثت طفرة كبيرة داخل قرى محافظة بنى سويف.

وتابع هانى ناجى، أن محافظة بنى سويف شهدت تنفيذ العديد من المشروعات، منها محور عدلى منصور ومحطة كهرباء غياضة وكورنيش النيل، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي حقق لنا الأمن والأمان.