المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة وتغريمه 100 ألف جنيه بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل عادي بمركز كفر الشيخ، لقيامه بالإتجار في الهيروين بقرى مركز كفر الشيخ وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، وذلك في أحداث القضية رقم 9767 سنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ المقيدة برقم 2245 لسنة 2023 كلى جنايات كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال" م.ا.م.غ"، 29 سنه من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، عامل عادي، وذلك لأنه في يوم 25 من شهر يناير الماضي، قد تم ضبطه وبحوزته هيروين مخدر بقصد الإتجار به وتوزيعه على زبائنه بدائرة المركز والمدينه، وكان المقدم محمد عبدالعزيز خفاجي ، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها، بأن المتهم يقوم بالإتجار في الهيروين المخدر، وتوزيعه على زبائنه بدائرة المركز والمدينة.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه بالطريق العام بالقرية وعثر به ممسكا بكيس بلاستيك وبتفتيشه عثر به على 129 لفافة هيروين مخدر، وميزان حساس، وبتفتيشه عثر بحوزته على تليفون محمول، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته الهيروين المخدر للإتجار به والمبلغ المالي حصيلة ذلك ، والميزان لاستخدامه في هذا النشاط، تم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض علي اكرم عمارة ، وكيل النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.