المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل بمركز كفر الشيخ، يروج الهيروين بقرى مركز كفر الشيخ وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وذلك في أحداث القضية رقم 7255 سنة 2023 المقيدة برقم 1994 لسنة 2023 كلى جنايات كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال ف.ع.ع.من إحدى قري مركز كفر الشيخ 24 سنة إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته جنائيا لاحرازه وترويجه مخدر الهيروين، وإحراز سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقات حية لذات السلاح.

وكان المقدم محمد عبدالعزيز خفاجي ، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ قد وردت إليه معلومات أكدتها التحريات والمصادر السرية الموثوق بها بأن المتهم يقوم بالاتجار في الهيروين المخدر وترويجه على زبائنه بقري المركز والمدينة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه ، وبتفتيشه يوم 29 مايو الماضي، عثر بكمر بنطاله على سلاح ناري ، فرد خرطوش مذخرا بطلقه وبطيات ملابسه طلقتين من ذات العيار، هاتف محمول ، مبلغ مالي، وكيس أسود اللون وبفضه عثر به على 82 لفافة هيروين.

وفي التحقيقات أمام فادي باسيلي، وكيل النيابة العامة اعترف تفصيليا بحيازته الهيروين المضبوط للاتجار به ، والمبلغ المالي حصيلة ذلك ، والتلفون للاتصال بزبائنه ، والسلاح والذخيرة للدفاع عن نفسه، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.