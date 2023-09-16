العثور على جثة فتاة بمنزلها فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى التأمين بالعاشر من رمضان، جثمان فتاة عثر عليها داخل مسكنها نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن الشرقية ، اخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين بالعاشر، بوصول "روجينا ك" 30 سنة مقيمة العاشر من رمضان جثة هامدة، حيث عثر عليها متوفية داخل مسكنها، ويجرى ضباط المباحث تحرياتهم لمعرفة سبب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان، قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، و صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.