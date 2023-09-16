اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 10:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

العثور على جثة فتاة بمنزلها فى الشرقية

السبت، 16 سبتمبر 2023 10:09 ص
العثور على جثة فتاة بمنزلها فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مستشفى التأمين بالعاشر من رمضان، جثمان فتاة عثر عليها داخل مسكنها نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
وتلقى مدير أمن الشرقية، اخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين بالعاشر، بوصول "روجينا ك" 30 سنة مقيمة العاشر من رمضان جثة هامدة، حيث عثر عليها متوفية داخل مسكنها، ويجرى ضباط المباحث تحرياتهم لمعرفة سبب الوفاة.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان، قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، و صرحت بالدفن  عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.

الشرقية

مستشفى التأمين

جثة فتاة

العاشر من رمضان

مستشفى الاحرار التعليمى

جثمان داخل شقة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة