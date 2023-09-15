اليوم السابع
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ضبط عنصر إجرامى بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:18 م
ضبط عنصر إجرامى بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار المتهم والمضبوطات
كتب – أحمد عبد الهادى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 40 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر  - بندقية خرطوش و عدد من الطلقات لذات العيار) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الحسينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع، هذا وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2 مليون جنيه تقريبا)،
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

عنصر اجرامى

مواد مخدرة

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