اليوم السابع
Ads
السبت، 16 سبتمبر 2023 02:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الشمس تدخل نجوم "السنبلة" اليوم .. اعرف التفاصيل

السبت، 16 سبتمبر 2023 01:32 م
الشمس تدخل نجوم "السنبلة" اليوم .. اعرف التفاصيل الشمس تدخل " السنبلة "
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تدخل الشمس ظاهرياً اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 إلى نجوم السنبلة أو العذراء مغادرة نجوم الأسد وستبقى أمامها حتى تدخل مجموعة نجوم الميزان في 30 أكتوبر المقبل.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن مصطلح دخول الشمس الى أحد البروج أو حلولها فيه مصطلح" خاطئ " على الرغم من استخدام البعض له.
 
ويعود هذا المصطلح إلى القرون الوسطى عندما كان الإعتقاد سائداً بأن الأرض مركز الكون وأن الشمس والنجوم تدور حولها كما يبدو ظاهرياً، ولكن في الواقع أن الأرض أثناء دورانها حول الشمس وعندما تصبح على استقامة واحدة مع بداية أحد البروج والشمس بينهما ، يقال عندها بأن الشمس قد دخلت ذلك البرج أو حلت فيه.
 
يعني ذلك بأن سكان الأرض لن يرصدوا تلك المجموعه النجمية " البرج " الذي دخلته الشمس و البروج الأربعة التي دخلتها قبله لأن تلك المجموعات النجمية تواجهه الأرض خلال النهار بينما تشاهد المجموعات النجمية الاخرى التي تقابل الأرض ليلا.
 
وعندما سيحدث الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ستكون الشمس أمام نجوم السنبلة وهذا يتكرر حدوثه منذ الالاف السنين.
 
خلال رحلة طويلة من الزمن فإن الشمس لا تبقى ظاهرياً دائماً أمام نجوم السنبلة العذراء عند حدوث الاعتدال الخريفي ، ففي العام 730 قبل الميلاد وقت الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للأرض عبرت الشمس " ظاهريا " خارجه من نجوم الميزان إلى مجموعة نجوم السنبلة العذراء.
 
ستعبر شمس الاعتدال الخريفي في المستقبل إلى نجوم الأسد في العام 2439 ميلادي ، هذه التواريخ بناء على حدود المجموعات النجمية في دائرة البروج التي وضعها الاتحاد ألفلكي الدولي في الثلاثينيات من القرن الماضي.
 
من ناحية اخرى فإن نقاط الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي تنحرف بالنسبة للنجوم  بحوالي درجة واحدة الى الغرب على طول دائرة البروج في 72 سنه ، أو 30 درجة الى الغرب عبر المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي 2,160 سنه.
 
لكن في الوقت الحالي وفترة حياتنا فإن الشمس تعبر ظاهرياً وبشكل سنوي أمام نجوم السنبلة من حوالي 16 سبتمبر وحتى 30 اكتوبر.
 
جدير بالذكر بأن هناك فرق بين علامة البرج التي تستخدم في التقويم والمجموعة النجمية، فعلى سبيل المثال تدخل الشمس ظاهريا في 16 سبتمبر الى مجموعه نجوم السنبله وفي  23 سبتمبر تدخل إلى علامة الميزان وهو الموجود في التقويم. 
 

الشمس

السنبله

نجوم السنبله

النجوم

نجوم الأسد



الموضوعات المتعلقة

اقترانات بديعة.. تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر سبتمبر بالتواريخ

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:00 ص

بدر عملاق واقتران بديع.. أهم الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أغسطس

السبت، 26 أغسطس 2023 01:00 ص

الظاهرة الفلكية الأهم.. زخة شهب البرشاويات تمطر السماء ليلة غد بـ60 شهابا × الساعة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:42 م

أغسطس يتلألأ لهواة الظواهر الفلكية.. اقترانات بديعة وأفضل زخات الشهب وقمر عملاق الأبرز.. القمر يعانق كواكب المجموعة الشمسية فى مشاهد رائعة ترصد بالعين المجردة.. والبرشاويات تمطر السماء بـ60 شهابا في الساعة

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة