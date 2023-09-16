الشمس تدخل نجوم "السنبلة" اليوم .. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

تدخل الشمس ظاهرياً اليوم السبت 16 سبتمبر 2023 إلى نجوم السنبلة أو العذراء مغادرة نجوم الأسد وستبقى أمامها حتى تدخل مجموعة نجوم الميزان في 30 أكتوبر المقبل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن مصطلح دخول الشمس الى أحد البروج أو حلولها فيه مصطلح" خاطئ " على الرغم من استخدام البعض له.

ويعود هذا المصطلح إلى القرون الوسطى عندما كان الإعتقاد سائداً بأن الأرض مركز الكون وأن الشمس والنجوم تدور حولها كما يبدو ظاهرياً، ولكن في الواقع أن الأرض أثناء دورانها حول الشمس وعندما تصبح على استقامة واحدة مع بداية أحد البروج والشمس بينهما ، يقال عندها بأن الشمس قد دخلت ذلك البرج أو حلت فيه.

يعني ذلك بأن سكان الأرض لن يرصدوا تلك المجموعه النجمية " البرج " الذي دخلته الشمس و البروج الأربعة التي دخلتها قبله لأن تلك المجموعات النجمية تواجهه الأرض خلال النهار بينما تشاهد المجموعات النجمية الاخرى التي تقابل الأرض ليلا.

وعندما سيحدث الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ستكون الشمس أمام نجوم السنبلة وهذا يتكرر حدوثه منذ الالاف السنين.

خلال رحلة طويلة من الزمن فإن الشمس لا تبقى ظاهرياً دائماً أمام نجوم السنبلة العذراء عند حدوث الاعتدال الخريفي ، ففي العام 730 قبل الميلاد وقت الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للأرض عبرت الشمس " ظاهريا " خارجه من نجوم الميزان إلى مجموعة نجوم السنبلة العذراء.

ستعبر شمس الاعتدال الخريفي في المستقبل إلى نجوم الأسد في العام 2439 ميلادي ، هذه التواريخ بناء على حدود المجموعات النجمية في دائرة البروج التي وضعها الاتحاد ألفلكي الدولي في الثلاثينيات من القرن الماضي.

من ناحية اخرى فإن نقاط الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي تنحرف بالنسبة للنجوم بحوالي درجة واحدة الى الغرب على طول دائرة البروج في 72 سنه ، أو 30 درجة الى الغرب عبر المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي 2,160 سنه.

لكن في الوقت الحالي وفترة حياتنا فإن الشمس تعبر ظاهرياً وبشكل سنوي أمام نجوم السنبلة من حوالي 16 سبتمبر وحتى 30 اكتوبر.

جدير بالذكر بأن هناك فرق بين علامة البرج التي تستخدم في التقويم والمجموعة النجمية، فعلى سبيل المثال تدخل الشمس ظاهريا في 16 سبتمبر الى مجموعه نجوم السنبله وفي 23 سبتمبر تدخل إلى علامة الميزان وهو الموجود في التقويم.